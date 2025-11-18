Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Эксперт: США укрепят позиции на Южном Кавказе благодаря проекту TRIPP

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 11:11
    США займут свое место в регионе Южного Кавказа благодаря проекту TRIPP - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

    Как передает Report, об этом заявил председатель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов на сессии "Оценка Вашингтонского саммита: влияние на отношения США–Азербайджан" в рамках первого Азербайджано-американского форума мозговых центров в Баку.

    По словам эксперта, новая роль Азербайджана на Ближнем Востоке органично сочетается с интересами США.

    "Азербайджан проводил сбалансированную политику во время конфликта с Арменией. Сегодня формируются новые региональные реалии, и на фоне геополитического соперничества США остаются важным стратегическим партнером для Азербайджана", - сказал он.

    Он также обратил внимание на угрозы, создаваемые армянскими лоббистскими группами в США: "Их деятельность препятствует мирному процессу на Южном Кавказе и наносит ущерб политике США в регионе".

    Ekspert: ABŞ TRİPP layihəsi ilə Cənubi Qafqazda öz yerini tutacaq
    Expert: US to secure its place in South Caucasus through TRIPP project

