    Ekspert: ABŞ TRİPP layihəsi ilə Cənubi Qafqazda öz yerini tutacaq

    Xarici siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 10:53
    ABŞ TRİPP layihəsi ilə Cənubi Qafqaz regionunda öz yerini tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Cənubi Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Farhad Məmmədov Bakıda keçirilən Azərbaycan-ABŞ Beyin Mərkəzlərinin Birinci Forumu çərçivəsində "Vaşinqton sammitinin qiymətləndirilməsi: ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə təsirləri" sessiyasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın Yaxın Şərqdə oynayacağı yeni rol ABŞ-nin maraqları ilə üst-üstə düşür:

    "Azərbaycan Ermənistanla münaqişə zamanı balanslı siyasəti təbliğ edirdi. Hazırda yeni regional reallıqlar yaranmaqdadır və geosiyasi rəqabət fonunda ABŞ Azərbaycan üçün önəmli strateji tərəfdaşdır".

    F.Məmmədov əlavə edib ki, mövcud reallıqda ABŞ-dəki Ermənistan lobbi qruplarının faliyyəti Cənubi Qafqazda sülhün təmin edilməsinə maneə yarada bilər:

    "Bu, sülh prosesinə birbaşa zərər vurduğu kimi, ABŞ-nin Cənubi Qafqazla bağlı siyasətinə də ziyan verir".

    Azərbaycan-ABŞ beyin mərkəzi Cənubi Qafqaz
    Эксперт: США укрепят позиции на Южном Кавказе благодаря проекту TRIPP
    Expert: US to secure its place in South Caucasus through TRIPP project

