Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Эксперт SETA: Азербайджан занимает особое место во внешней политике Турции

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 11:09
    Эксперт SETA: Азербайджан занимает особое место во внешней политике Турции

    В истории турецкой дипломатии Азербайджан занимает уникальное положение - ни с одним государством мира Анкара не выстроила таких отношений, как с Баку.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил директор по внешнеполитическим исследованиям SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı - Фонд политических, экономических и социальных исследований) Мухиттин Атаман на Первом Шушинском форуме мозговых центров Азербайджана и Турции.

    Он отметил, что турецкая внешнеполитическая стратегия ориентирована на диверсификацию дипломатических инструментов, необходимых для укрепления статуса Турции как глобального игрока на международной арене.

    "Одним из главных интересующих нас пунктов в концепции внешней политики является региональное сотрудничество. Турция стремится быть адаптирующим, инициативным государством в регионе, старающимся по возможности возглавлять решение некоторых вопросов. Главное звено в этом - развитие отношений с соседями. В этом смысле Турция, в принципе, не хочет дискриминировать ни одного из своих соседей, включая Грецию и Армению, с которыми у нее больше всего проблем".

    Атаман отметил, что Турция последовательно стремится развивать отношения с тюркскими государствами на всесторонней основе. В этом контексте турецко-азербайджанские отношения, особенно после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, являются образцовой моделью успешного стратегического партнерства.

    Шуша форум мозговых центров Мухиттин Атаман SETA Турция
    Muhittin Ataman: Türkiyə Azərbaycanla qurduğu münasibətləri başqa heç bir ölkə ilə qurmayıb
    Muhittin Ataman: Türkiye's relations with Azerbaijan unparalleled

    Последние новости

    12:01

    Хикмет Гаджиев: В рамках ОТГ существует многогранное сотрудничество

    Внутренняя политика
    11:59

    Азербайджан и Узбекистан готовят совместный грантовый конкурс для НПО

    Внешняя политика
    11:58

    Азербайджан разрабатывает меры снижения выбросов в сфере управления отходами

    Промышленность
    11:56

    В Токио автомобиль наехал на пешеходов, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    11:49

    Стубб: Переговоры в Женеве ведут к справедливому и прочному миру

    Другие страны
    11:46

    Турецкий эксперт: Формат "Центральная Азия + Азербайджан" может охватить и Южную Азию

    Внешняя политика
    11:41
    Видео

    Владелец плазы: Газ просочился в здание из-за поврежденной магистральной линии

    Происшествия
    11:40

    В Казахстане арестовали шестерых по подозрению в пропаганде терроризма

    Другие страны
    11:40
    Фото

    В BakuBus на маршруты впервые вышли женщины-водители

    Инфраструктура
    Лента новостей