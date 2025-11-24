Эксперт SETA: Азербайджан занимает особое место во внешней политике Турции

В истории турецкой дипломатии Азербайджан занимает уникальное положение - ни с одним государством мира Анкара не выстроила таких отношений, как с Баку.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил директор по внешнеполитическим исследованиям SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı - Фонд политических, экономических и социальных исследований) Мухиттин Атаман на Первом Шушинском форуме мозговых центров Азербайджана и Турции.

Он отметил, что турецкая внешнеполитическая стратегия ориентирована на диверсификацию дипломатических инструментов, необходимых для укрепления статуса Турции как глобального игрока на международной арене.

"Одним из главных интересующих нас пунктов в концепции внешней политики является региональное сотрудничество. Турция стремится быть адаптирующим, инициативным государством в регионе, старающимся по возможности возглавлять решение некоторых вопросов. Главное звено в этом - развитие отношений с соседями. В этом смысле Турция, в принципе, не хочет дискриминировать ни одного из своих соседей, включая Грецию и Армению, с которыми у нее больше всего проблем".

Атаман отметил, что Турция последовательно стремится развивать отношения с тюркскими государствами на всесторонней основе. В этом контексте турецко-азербайджанские отношения, особенно после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, являются образцовой моделью успешного стратегического партнерства.