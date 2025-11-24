Muhittin Ataman: Türkiyə Azərbaycanla qurduğu münasibətləri başqa heç bir ölkə ilə qurmayıb
- 24 noyabr, 2025
- 10:15
İkitərəfli münasibətlər kontekstində Türkiyə Azərbaycanla qurduğu münasibətləri başqa heç bir ölkə ilə qurmayıb.
"Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu SETA Proqram direktoru Muhittin Ataman Azərbaycan-Türkiyə Beyin Mərkəzlərinin Birinci Şuşa Forumunda deyib.
O qeyd edib ki, Türkiyə daim qlobal bir aktor olma yolunda özünə dəstək olacaq xarici siyasət alətlərini çeşidləməyə diqqət göstərib:
"Xarici siyasət anlayışında bizi maraqlandıran əsas məqamlardan biri regional əməkdaşlıqdır. Türkiyə regionda uyğunlaşdırıcı, təşəbbüs göstərə bilən və mümkün olduqda bəzi məsələlərin həllinə rəhbərlik etməyə çalışan, təşəbbüskar bir dövlət olmağa çalışıb. Bunun əsas halqası qonşularla münasibətlərin inkişaf etdirilməsidir. Bu mənada, Türkiyə prinsip etibarilə ən çox problem yaşadığı Yunanıstan və Ermənistan da daxil olmaqla heç bir qonşusunu ayrı-seçkiliyə məruz qoymaq istəmir".
M.Ataman əlavə edib ki, Türkiyə təkidlə Türk dövlətləri ilə münasibətlərini inkişaf etdirməyə və bunu çoxşaxəli şəkildə həyata keçirməyə çalışır. Bu baxımdan, xüsusilə, Qarabağ Zəfərindən sonra Türkiyə–Azərbaycan münasibətlərinin gəldiyi nöqtə müəyyən mənada nümunə təşkil edir.