Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану

Совет Европы, поддерживая террористический режим в Армении, придерживается политики двойных стандартов в отношении Азербайджана.

Евросоюз и его структуры, игнорируя совершенные военными силами Армении преступления в течение 30 лет оккупации Карабахского региона Азербайджана, применяет политику двойных стандартов в отношении официального Баку.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По его мнению, политика двойных стандартов заключается в том, что Европейский союз, с одной стороны, угрожает санкциями официальному Баку из-за недостаточной осведомленности о ситуации на Южном Кавказе, а с другой стороны, рассчитывает на обеспечение его энергетической безопасности со стороны Азербайджана.

"Когда речь заходит об энергетике, Азербайджан является важным поставщиком природного газа и нефти для потребителей в Европейском союзе. Несмотря на это, официальный Баку неоднократно подвергался угрозам со стороны европейской и трансатлантической дипломатии. Правительство Франции, в свою очередь, постоянно выражало антитурецкие настроения и активно критиковало Азербайджанскую Республику", - считает эксперт.

В частности, отметил он, антиазербайджанские заявления, прозвучавшие на заседании Комитета министров Совета Европы 18 октября вновь подчеркнули наличие глубокого раскола в мире.

"ЕС, к сожалению, не смог понять, что азербайджанское население было подвергнуто насильственной депортации и этнической чистке со стороны вооруженных сил Армении в начале 1990-х годов", - сказал П.Тейс.

Регулярные антиазербайджанские высказывания официальных лиц Запада, в особенности министров иностранных дел Бельгии, Франции и Канады, основываются на надуманных заявлениях и необоснованной информации лживой армянской пропаганды, отметил эксперт.