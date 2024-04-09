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Эксперт: Aзербайджан играет ключевую роль в укреплении связей между странами Центральной Азии и Западом

Эксперт: Aзербайджан играет ключевую роль в укреплении связей между странами Центральной Азии и Западом Отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном развиваются динамично, однако им можно придать еще больший импульс, поскольку на сегодняшний день объемы товарооборота исчисляются всего лишь несколькими миллионами долларов в год. В то же время неиспользованны
Внешняя политика
9 апреля 2024 г. 16:33
Эксперт: Aзербайджан играет ключевую роль в укреплении связей между странами Центральной Азии и Западом

Отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном развиваются динамично, однако им можно придать еще больший импульс, поскольку на сегодняшний день объемы товарооборота исчисляются всего лишь несколькими миллионами долларов в год. В то же время неиспользованный потенциал двусторонней торговли значительно превышает фактический.

Об этом Report сказал эксперт из Кыргызстана, экономист Марат Мусуралиев.

По его словам, после начала военных действий в Украине и постепенном сокращении внешней торговли России со странами Запада, Южный Кавказ стал почти единственным звеном для торговли Центральной Азии с Турцией и странами Европы.

"Транзит грузов через Южный Кавказ - перспективная тема, в которой следует учесть несколько различных факторов, в частности, - расширение автодороги из Грузии в Россию, для чего прокладываются новые тоннели; открытие/закрытие пропускных пунктов между Азербайджаном и Россией на реке Самур; соотношение пропускной способности каспийских портов Алят, Туркменбаши и Актау/Курык", - сказал он.

Марат Мусуралиев также затронул перспективы развития сотрудничества между двумя странами, в частности, в сфере поставок энергоносителей.

"Из пяти прикаспийских государств, лишь три имеют выход к открытому морю: исходно это были Иран и Россия, но к ним затем присоединился и Азербайджан, благодаря прокладке нефте- и газопроводов. В то же время находящиеся к востоку от Каспия страны Центральной Азии не обладают таким преимуществом. Но при этом, например, Туркменистан по объему доказанных запасов природного газа занимает четвертое место в мире, уступая лишь России, Ирану и Катару. А Казахстан намерен в ближайшие годы увеличить объемы добычи нефти с 80 до 135 млн тонн в год", - отметил он.

Здесь у Азербайджана возникают серьезные перспективы не только по транзиту указанных углеводородов через свою территорию, но и по своповым поставкам, заключил эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: Azərbaycan Mərkəzi Asiya - Qərb əlaqələrinin möhkəmlənməsində əsas rol oynayır

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