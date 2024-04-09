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Кэрол Накл: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема

Кэрол Накл: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема COP - это глобальная платформа, на которой представлены различные точки зрения и приоритеты, в том числе и производителей ископаемого топлива.
COP29
9 апреля 2024 г. 14:32
Кэрол Накл: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема

Сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) - это глобальная платформа, на которой представлены различные точки зрения и приоритеты, в том числе и производителей ископаемого топлива.

Об этом Report сказала главный исполнительный директор Crystol Energy Кэрол Накл (Carole Nakhle), комментируя предстоящую сессию СОР29, которая пройдет в ноябре 2024 года в Баку.

По ее словам ученые постоянно предупреждают человечество об опасности изменения климата, которая будет только усугубляться и становиться все более явной, если не будут приняты серьезные меры по ограничению выбросов парниковых газов.

"Изменение климата - это глобальная проблема, которая затрагивает всех и каждого, поэтому такие мероприятия, как COP, особенно важны", - сказала она.

Накл отметила, что за последние годы охват участников на таких встречах значительно возрос, на прошедшем COP28 было зафиксировано рекордное количество участников.

"Это само по себе подтверждает, что климатическая повестка дня вызывает все больший интерес, а энергетический переход набирает обороты", - отметила она.

Она отметила, что сессии СОР проводятся не только в странах, которые ратуют за зеленую энергетику, но и в странах-производителях нефти и газа, к примеру Нидерландах (COP6, 2000), Канаде (COP11, 2005), Индонезии (COP13, 2007) и Катаре (COP18, 2012), а в случае Катара на сессии председательствовали главы национальных энергетических компаний.

"Итоги COP28 доказали, что многие скептики ошибались, особенно те, кто опасался, что добывающие нефть и газ страны перехватят климатическую повестку дня, чтобы преследовать свои собственные интересы", - подытожила она.

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Версия на азербайджанском языке “Crystol Energy”nin baş icraçı direktoru: İqlim dəyişikliyi hər kəsə təsir edən qlobal problemdir

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