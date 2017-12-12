Экс-президент Румынии: Гейдар Алиев был дальновидным, умным политиком с глубокими аналитическими способностями - ИНТЕРВЬЮ

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Бухарест. 12 декабря. REPORT.AZ/ Интервью восточноевропейскому бюро Report экс-президента Румынии Эмиля Константинеску (1996-2000).

- Мы встретились с вами в очень знаменательный день с точки зрения азербайджано-румынских отношений. 11 декабря 1991 года Румыния официально признала государственную независимость Азербайджана, также в этом году исполняется 25 лет с установления дипломатических отношений между двумя странами...

- Да, Румыния – второе государство, официально признавшее государственную независимость Азербайджана. В этом году мы отмечаем 26 лет с признания Румынией государственной независимости Азербайджана и 25 лет с установления дипломатических отношений. Отношения между двумя странами начали развиваться в период моего президентства. 28 апреля 1997 года спустя несколько месяцев с начала работы в качестве президента я встретился с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым в рамках проводимого в Стамбуле саммита ОЧЭС. В тот период состоялась наша двусторонняя встреча, после к нам примкнул президент Сулейман Демирел и состоялась трехсторонняя встреча. На встрече мы решили, чтобы наряду с развитием трехсторонних связей, Азербайджан, Турция и Румыния выступали в важных ролях в транспортной сфере между регионами Центральная Азия и Центральная Европа. С другой стороны, начатый нами этот проект привел к оживлению Шелкового пути. Я и президент Гейдар Алиев решили тесно сотрудничать в этом проекте.

В июне 1998 года мы вновь встретились в рамках саммита ОЧЭС в Ялте и подписали там декларацию. Так, каждая из двух стран играла важную роль в данном проекте. На той встрече покойный Гейдар Алиев пригласил меня с официальным визитом в Баку. Я с удовольствием принял приглашение. Это был пятидневный официальный визит. В рамках визита мы подписали много документов. Эти документы дали толчок развитию отношений между нашими странами. Подписанные документы вступили в силу в ноябре того же года. Сюда входили соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Румынией, документы, охватывающие культурную, образовательную, научную, спортивную и другие сферы.

В сентябре 1998 года я по приглашению президента Гейдара Алиева принял участие на международной конференции в Баку по восстановлению Исторического Шелкового пути. На той конференции присутствовали президенты более 32 стран мира. Подписание в конце мероприятия Бакинской декларации дало толчок восстановлению и возрождению Шелкового пути. В 2000 году мы приняли участие в международной конференции в Мерилэндском университете Нью-Йорка и представили сотрудничество по Шелковому пути. В собрании принимал участие и глава государства Азербайджана. Мы выступили даже в сенате, где присутствовали советники президента США по вопросам безопасности, госсекретарь США и другие сенаторы. Там, речь Гейдара Алиева наиболее запомнилась по сравнению с другими выступающими. В своем выступлении он более подробно рассказал про Азербайджан. Сообщил, что расположенный на старинном Шелковом пути Азербайджан обращает большое внимание на отношения между культурами и религиями.

- Вы с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым также встретились с президентом США того времени Биллом Клинтоном...

- Да, наша встреча состоялась. Мы обсуждали сотрудничество во имя мира в мире. В рамках саммита НАТО в США мы с президентом Азербайджана встретились с Биллом Клинтоном. Та встреча прошла в прекрасной и открытой атмосфере.

- В период президентства вы уделили большое внимание отношениям со странами Южного Кавказа. Вы же были инициатором открытия посольства Румынии в Баку. В 1998 году во время вашего визита в Азербайджан вы представили президенту Гейдару Алиеву в качестве посла Тахсина Джамиля. Почему вы предпочли именно Тахсина Джамиля?

- У меня были очень хорошие связи с президентами других стран. Я знал, насколько важна национальная гордость в недавно обретших независимость странах Содружества. Считал важным прекрасное знание языка страны, в которой будет работать назначенный посол. Я знал Тахсина Джамиля. Знал, что он был профессором Университета Констанца. Я лично позвонил ему и сказал: "Вот, мы хотим развивать наши дипломатические связи с Азербайджаном и назначить посла в Баку. Я подумал о вас. Насколько я знаю, вы говорите на турецком языке. Сколько времени вам нужно для усовершенствования азербайджанского языка?"

Он в ответ попросил у меня 2 недели времени. Но сообщил мне, что получил приглашение на работу в Университете Анкары. А я ответил: "Я знаю насколько большое значение представляет это предложение для вашей академической карьеры, но здесь речь идет о национальных интересах. Я призываю вас принять этот жест патриотизма и, став первым послом Румынии в Азербайджане, внести вклад в развитие наших связей".

Конечно, после этих моих слов Тахсин Джамиль принял предложение. Совершив визит в Азербайджан с целью участия в международной конференции, я взял с собой и Тахсина Джамиля и представил его президенту Азербайджана. Этот шаг был очень положительно встречен президентом Гейдаром Алиевым. В рамках конференции мы вместе вышли с Гейдаром Алиевым, и он мне сказал: "Я выражаю вам благодарность за посла. Он очень хорошо говорит на азербайджанском языке. Вы знаете, я долгое время работал за пределами Азербайджана, в Москве. Там у меня есть связи. Я очень рад, что человек, с которым я общаюсь, очень хорошо говорит на моем родном языке".

Наш посол быстро приобрёл известность в Азербайджане, поскольку зная азербайджанский язык он часто выступал на телевидении, хорошо умел наладить общение с людьми.

- У вас остались прекрасные воспоминания об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве. В целом, каким остался Гейдар Алиев в вашей памяти?

- Я всегда представляю перед глазами образ Гейдара Алиева. Образ, объединяющий в себе дальновидность, умного и открытого к обсуждениям человека, вдумчивость и способность анализировать. Кроме дипломатических отношений и сотрудничества на международной арене у нас были дружеские отношения. Поэтому я всегда храню в своей памяти воспоминания об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве. Я хочу сказать, что работу, основа которой была заложена Гейдаром Алиевым, а также наши дипломатические связи, и сегодня успешно продолжает президент Ильхам Алиев. Сегодня все говорят о восстановлении Великого Шелкового пути, соединяющего Европу с Азией. Говоря о нем в первую очередь необходимо вспоминать сыгравших исключительную роль в восстановлении этого проекта и авторов его идеи президентов Гейдара Алиева, Эдуарда Шеварднадзе, Сулеймана Демиреля и Нурсултана Назарбаева.

В заключение хочу сказать, что для меня было очень приятно работать с людьми, имена которых я назвал. После окончания моего срока президентства я продолжил сотрудничество с соединяющими Европу с Азией проектами, которым я придаю большое значение. Увеличил свои усилия в этом направлении. Сотрудничал с Международным центром Низами Гянджеви, а затем был избран членом правления.