Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Эди Рама: Прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном является серьезным и важным шагом

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 12:10
    Эди Рама: Прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном является серьезным и важным шагом

    Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией является серьезным и важным шагом.

    Как передает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

    "Это серьезно и важно, потому что мы ждали этого какое-то время. Это происходит благодаря большому лидерству обоих глав государств [Ильхам Алиев и Никол Пашинян - ред.], а также благодаря усилию со стороны президента США [Дональда Трампа - ред.]. Мы должны отдать ему должное за это. Это действительно великое, великое, великое достижение", - отметил Рама.

    Саммит ЕПС Эди Рама Албания Ильхам Алиев Никол Пашинян Дональд Трамп
    Baş nazir: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki irəliləyiş mühüm addımdır
    Albanian PM hails peace progress between Azerbaijan and Armenia

    Последние новости

    12:56

    Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне

    Другие страны
    12:54

    Орхан Мамедов: В Азербайджане сохраняются трудности с получением разрешений на строительство

    Инфраструктура
    12:54

    В Азербайджане предотвращен ввоз 15,2 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    12:54

    Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы

    Внешняя политика
    12:54
    Видео

    Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию

    Внешняя политика
    12:50

    Зеленский: ЕС нужно срочно задействовать 19-й пакет санкций против РФ

    Другие страны
    12:50

    Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует строительство мечети в Физули

    Инфраструктура
    12:50

    Президент Украины и премьер Норвегии обсудили усиление ПВО и производство БПЛА

    В регионе
    12:49

    Президент Франции поздравил Ильхама Алиева и Пашиняна с прогрессом в мирном процессе

    Внешняя политика
    Лента новостей