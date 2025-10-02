Эди Рама: Прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном является серьезным и важным шагом

Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией является серьезным и важным шагом.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

"Это серьезно и важно, потому что мы ждали этого какое-то время. Это происходит благодаря большому лидерству обоих глав государств [Ильхам Алиев и Никол Пашинян - ред.], а также благодаря усилию со стороны президента США [Дональда Трампа - ред.]. Мы должны отдать ему должное за это. Это действительно великое, великое, великое достижение", - отметил Рама.