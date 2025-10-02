Baş nazir: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki irəliləyiş mühüm addımdır
- 02 oktyabr, 2025
- 12:16
Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesindəki irəliləyiş ciddi və mühüm addımdır.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Albaniya Baş naziri Edi Rama Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammiti başlanmazdan əvvəl bildirib.
"Bu, ciddi məsələdir. Çünki biz bunu gözləyirdik. Bu, hər iki dövlət başçısının böyük liderliyi, həmçinin ABŞ Prezidentinin səyi sayəsində baş verir. Bu, böyük nailiyyətdir", - E.Rama qeyd edib.
