İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Baş nazir: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki irəliləyiş mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 12:16
    Baş nazir: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki irəliləyiş mühüm addımdır

    Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesindəki irəliləyiş ciddi və mühüm addımdır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Albaniya Baş naziri Edi Rama Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammiti başlanmazdan əvvəl bildirib.

    "Bu, ciddi məsələdir. Çünki biz bunu gözləyirdik. Bu, hər iki dövlət başçısının böyük liderliyi, həmçinin ABŞ Prezidentinin səyi sayəsində baş verir. Bu, böyük nailiyyətdir", - E.Rama qeyd edib.

    Albaniya baş nazir Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi Avropa Siyasi Birliyi
    Эди Рама: Прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном является серьезным и важным шагом
    Albanian PM hails peace progress between Azerbaijan and Armenia

    Son xəbərlər

    12:58

    Fransa Prezidenti İlham Əliyevi və Paşinyanı sülh prosesində irəliləyişlərə görə təbrik edib

    Digər ölkələr
    12:52

    Məmməd Musayev: "Sahibkarlar tikinti icazələrinin verilmə prosedurlarının sadələşdirilməsini gözləyirlər"

    İnfrastruktur
    12:51
    Foto

    Xankəndidə III MDB Oyunlarının kamandan oxatma yarışlarına start verilib

    İdman
    12:51

    Aİ lideri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı tarixi sülhə görə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:50

    Qubada göbələkdən zəhərlənən ailənin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:44
    Video

    Albaniyanın Baş naziri Makronla zarafatlaşıb: Siz Azərbaycan və Albaniyanı da təbrik etməlisiniz

    Xarici siyasət
    12:41

    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    12:35
    Foto

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti