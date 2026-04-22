    Эдгарс Ринкевичс: Азербайджан – стратегический партнер для многих европейских стран

    • 22 апреля, 2026
    • 21:28
    Эдгарс Ринкевичс: Азербайджан – стратегический партнер для многих европейских стран

    В эти нестабильные времена наличие надежных партнеров является очень важным преимуществом.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

    Он отметил, что, будучи членом Европейского Союза, Организации экономического сотрудничества и развития, а также НАТО, Латвия полностью готова работать и поддерживать сотрудничество между Азербайджаном и этими организациями, а также двусторонними структурами, и использовать весь имеющийся у нее опыт для развития экономических отношений.

    "Кроме того, мы высоко ценим тот факт, что Азербайджан является стратегическим партнером не только для Латвии, но и для многих европейских стран, будь то в политической или экономической сфере, но, - что наиболее важно, - в сфере энергетики", - подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

    Эдгарс Ринкевичс
    Edqars Rinkeviçs: Azərbaycan bir çox Avropa ölkəsi üçün strateji tərəfdaşdır
    President Edgars Rinkēvičs: Azerbaijan is a strategic partner for many European countries

