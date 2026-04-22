İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Edqars Rinkeviçs: Azərbaycan bir çox Avropa ölkəsi üçün strateji tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    • 22 aprel, 2026
    • 21:16
    Edqars Rinkeviçs: Azərbaycan bir çox Avropa ölkəsi üçün strateji tərəfdaşdır

    Qeyri-müəyyənlik dövründə etibarlı tərəfdaşların əldə olunması ən mühüm sərvətdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Latviya Prezidenti Edqars Rinkeviçs Bakıda keçirilən Azərbaycan-Latviya biznes-forumunda səsləndirib.

    O qeyd edib ki, Avropa İttifaqının, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının, o cümlədən NATO-nun üzvü kimi Latviya Azərbaycan ilə həmin təşkilatlar, eləcə də ikitərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində işləməyə və dəstək verməyə, iqtisadi əlaqələrin təşviqi üçün bütün bacarıqlarını bölüşməyə hazırdır.

    "Biz, həmçinin bir faktı da yüksək dəyərləndiririk ki, Azərbaycan nəinki Latviya, o cümlədən bir çox Avropa ölkəsi üçün həm siyasi, həm iqtisadi sahədə və ən vacibi isə, energetika sahəsində strateji tərəfdaşdır", - Edqars Rinkeviçs vurğulayıb.

    Edqars Rinkeviçs Azərbaycan Avropa İttifaqı (Aİ)
    Эдгарс Ринкевичс: Азербайджан – стратегический партнер для многих европейских стран
    President Edgars Rinkēvičs: Azerbaijan is a strategic partner for many European countries

