Джейхун Байрамов встретился со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом
Внешняя политика
- 22 сентября, 2026
- 21:38
В рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Федерального совета и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.
Как передает Report, об этом пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщила в соцсети X.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-швейцарских отношений, подчеркнув важность поддержания регулярного политического диалога и дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.
На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ОБСЕ.
Стороны отметили значимость устойчивого взаимодействия и конструктивного международного взаимодействия.
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