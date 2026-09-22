Джейхун Байрамов встретился со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом

В рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Федерального совета и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Как передает Report, об этом пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщила в соцсети X.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-швейцарских отношений, подчеркнув важность поддержания регулярного политического диалога и дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ОБСЕ.

Стороны отметили значимость устойчивого взаимодействия и конструктивного международного взаимодействия.