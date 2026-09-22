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    Джейхун Байрамов встретился со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 21:38
    Джейхун Байрамов встретился со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом

    В рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Федерального совета и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.

    Как передает Report, об этом пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства сообщила в соцсети X.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-швейцарских отношений, подчеркнув важность поддержания регулярного политического диалога и дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ОБСЕ.

    Стороны отметили значимость устойчивого взаимодействия и конструктивного международного взаимодействия.

    Джейхун Байрамов Иньяцио Кассис Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Швейцария
    Ceyhun Bayramov isveçrəli həmkarı İqnasio Kassislə görüşüb
    Jeyhun Bayramov, Ignazio Cassis discuss Azerbaijan-Switzerland relations

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