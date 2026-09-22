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    Ceyhun Bayramov isveçrəli həmkarı İqnasio Kassislə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2026
    • 21:31
    Ceyhun Bayramov isveçrəli həmkarı İqnasio Kassislə görüşüb

    Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurasının üzvü və Federal Xarici İşlər Departamentinin rəhbəri İqnasio Kassislə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Tərəflər Azərbaycan-İsveçrə münasibətlərinin mövcud vəziyyətini və perspektivlərini müzakirə edərək, müntəzəm siyasi dialoqun saxlanılmasının və ikitərəfli əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Görüşdə həmçinin ATƏT çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Tərəflər davamlı qarşılıqlı fəaliyyətin və konstruktiv beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyətini qeyd ediblər.

    Ceyhun Bayramov İqnasio Kassis Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    Джейхун Байрамов встретился со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом
    Jeyhun Bayramov, Ignazio Cassis discuss Azerbaijan-Switzerland relations

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