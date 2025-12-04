Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом в Австрии

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 01:39
    Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом в Австрии

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в рамках визита в Австрию.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    Отмечается, что на встрече обсуждались двусторонние отношения, события в регионе и вопросы развития сотрудничества между двумя странами.

    Напомним, что Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Вене для участия в 32-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое состоится 4-5 декабря.

    Джейхун Байрамов Хакан Фидан ОБСЕ Австрия
    Фото
    Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan arasında Vyanda görüş olub
    Elvis

    Последние новости

    02:09

    Трамп объявил о скором начале ударов по наземным объектам наркокартелей в Латинской Америке

    Другие страны
    01:39
    Фото

    Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом в Австрии

    Внешняя политика
    01:18

    Трамп: Встреча Уиткоффа и Путина в Кремле прошла хорошо

    Другие
    01:11

    СМИ: В Калифорнии разбился истребитель F-16

    Другие страны
    00:39

    AP: Скандал с мессенджером Signal поставил под угрозу сотрудников Пентагона

    Другие страны
    00:05

    Самолет Москва-Пхукет совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя

    В регионе
    23:57

    Мерц: ФРГ инвестирует €35 млрд в создание архитектуры космической безопасности

    Другие страны
    23:40

    Зеленский: Украина готовит новые встречи в США

    Другие страны
    23:32

    Глава МИД Грузии и генсек ОБСЕ обсудили региональную безопасность

    В регионе
    Лента новостей