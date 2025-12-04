Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом в Австрии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в рамках визита в Австрию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Отмечается, что на встрече обсуждались двусторонние отношения, события в регионе и вопросы развития сотрудничества между двумя странами.

Напомним, что Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Вене для участия в 32-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое состоится 4-5 декабря.