Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом в Австрии
- 04 декабря, 2025
- 01:39
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в рамках визита в Австрию.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Отмечается, что на встрече обсуждались двусторонние отношения, события в регионе и вопросы развития сотрудничества между двумя странами.
Напомним, что Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Вене для участия в 32-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое состоится 4-5 декабря.
Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом в Австрии
