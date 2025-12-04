İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan arasında Vyanda görüş olub

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 01:38
    Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan arasında Vyanda görüş olub

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avstriyaya səfəri çərçivəsində türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla görüşüb.

    "Report" bu barədə "Haber Global"a istnadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, görüşdə ikitərəfli münasibətlər, regionda baş verən hadisələr və iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    Qeyd edək ki, Ceyhun Bayramov 4-5 dekabr tarixlərində Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 32-ci iclasında iştirak üçün Vyanada işgüzar səfərdədir.

    Ceyhun Bayramov Hakan Fidan Vyana
    Foto
    Джейхун Байрамов встретился с Хаканом Фиданом в Австрии

    Son xəbərlər

    02:17

    Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü obyektlərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:38
    Foto

    Ceyhun Bayramov və Hakan Fidan arasında Vyanda görüş olub

    Xarici siyasət
    01:29

    Tramp: Uitkoff ilə Putin arasındakı görüş yaxşı keçib

    Digər
    01:14

    KİV: Kaliforniyada "F-16" qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    00:46

    AP: "Signal" mesenceri ilə bağlı qalmaqal Pentaqon əməkdaşlarını təhlükə altına qoyub

    Digər ölkələr
    00:18

    Moskva–Pxuket reysi üzrə uçan təyyarə mühərriki yandığına görə təcili eniş edib

    Region
    00:09

    Merts: Almaniya kosmik təhlükəsizlik arxitekturasına 35 milyard avro investisiya qoyacaq

    Digər ölkələr
    23:45

    Zelenski: Ukrayna ABŞ-də yeni görüşlərə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    23:34
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvanda silinən Azərbaycanın şəhər mədəniyyəti

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti