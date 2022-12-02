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Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем Святого Престола по иностранным делам

Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем Святого Престола по иностранным делам Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 29-м заседании Совета министров ОБСЕ в городе Лодзь встретился с государственным секретарем Святого Престола по иностранным делам архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
Внешняя политика
2 декабря 2022 г. 15:54
Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем Святого Престола по иностранным делам

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 29-м заседании Совета министров ОБСЕ в городе Лодзь встретился с государственным секретарем Святого Престола по иностранным делам архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы был отмечен высокий уровень азербайджано-ватиканских отношений.

Госсекретарь Святого Престола выразил надежду на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и восстановление мира. Он подчеркнул, что открытие посольства Азербайджана в Ватикане является важным шагом. Галлахер также отметил необходимость в наращивании усилий для дальнейшего расширения связей.

На встрече также было с удовлетворением отмечено участие Азербайджана в восстановлении исторических мест Ватикана и, что это расценивается как вклад в межкультурный диалог.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM informs top diplomat of Holy See about Armenia's mine terror
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı Müqəddəs Taxt-Tacın dövlət katibini Ermənistanın mina terroru barədə məlumatlandırıb

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