Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем Святого Престола по иностранным делам

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 29-м заседании Совета министров ОБСЕ в городе Лодзь встретился с государственным секретарем Святого Престола по иностранным делам архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 29-м заседании Совета министров ОБСЕ в городе Лодзь встретился с государственным секретарем Святого Престола по иностранным делам архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы был отмечен высокий уровень азербайджано-ватиканских отношений.

Госсекретарь Святого Престола выразил надежду на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и восстановление мира. Он подчеркнул, что открытие посольства Азербайджана в Ватикане является важным шагом. Галлахер также отметил необходимость в наращивании усилий для дальнейшего расширения связей.

На встрече также было с удовлетворением отмечено участие Азербайджана в восстановлении исторических мест Ватикана и, что это расценивается как вклад в межкультурный диалог.