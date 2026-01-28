Главы МИД Азербайджана и КНР провели переговоры в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО
- 28 января, 2026
- 15:45
Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Китая Ван И провели в Пекине переговоры в расширенном составе.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в соцсети "Х".
Министры рассмотрели текущее состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, а также подчеркнули важность политического диалога на высоком уровне и регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами.
"В ходе обсуждений особое внимание было уделено углублению экономического и торгового сотрудничества, инвестиционным возможностям, транспортным коридорам, энергетическому взаимодействию, а также сотрудничеству в сфере инноваций и цифрового развития", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что стороны также обменялись мнениями по региональной и международной повестке, подчеркнув значимость взаимодействия в рамках многосторонних форматов.
"Главы МИД выразили уверенность, что данный визит будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей и расширению практического сотрудничества по широкому спектру направлений", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
