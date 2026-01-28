Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Главы МИД Азербайджана и КНР провели переговоры в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 28 января, 2026
    • 15:45
    Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Китая Ван И провели в Пекине переговоры в расширенном составе.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в соцсети "Х".

    Министры рассмотрели текущее состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, а также подчеркнули важность политического диалога на высоком уровне и регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами.

    "В ходе обсуждений особое внимание было уделено углублению экономического и торгового сотрудничества, инвестиционным возможностям, транспортным коридорам, энергетическому взаимодействию, а также сотрудничеству в сфере инноваций и цифрового развития", - говорится в сообщении.

    В МИД отметили, что стороны также обменялись мнениями по региональной и международной повестке, подчеркнув значимость взаимодействия в рамках многосторонних форматов.

    "Главы МИД выразили уверенность, что данный визит будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей и расширению практического сотрудничества по широкому спектру направлений", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим китайским коллегой Ван И в Пекине.

    Как передает Report, об этом говорится на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в "Х".

    "Визит министра Байрамова отражает высокую динамику всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, а также обоюдную приверженность углублению политического диалога и сотрудничества", - говорится в сообщении.

