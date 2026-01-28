Ceyhun Bayramov çinli həmkarı ilə beynəlxalq prosesləri müzakirə edib - YENİLƏNİB-2
- 28 yanvar, 2026
- 17:09
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Çin Xalq Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində xarici işlər naziri Van İ ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, görüşdə Azərbaycan ilə Çin arasında ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, eləcə də regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub.
Nazirlər siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğunu, 2025-ci ildə iki ölkə arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulmasının əlaqələrin keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlməsinə töhfə verdiyini məmnunluqla qeyd ediblər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Çinə ötən ilin aprel ayında həyata keçirdiyi dövlət səfəri zamanı imzalanmış çoxsaylı müqavilələrin bir sıra istiqamətlərdə əməkdaşlığa əlavə təkan verdiyi vurğulanıb.
2027-ci il ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 35 illik yubileyinin qeyd olunacağı məmnunluqla xatırlanıb.
Nazirlər qarşılıqlı etimad və hörmətə əsaslanan əməkdaşlığın ticarət-iqtisadi, nəqliyyat-logistika, enerji, bərpa olunan enerji, sənaye, rəqəmsal transformasiya, kənd təsərrüfatı, humanitar və təhsil sahələrində daha da genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Orta Dəhliz, Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu üzrə görülən işlərdə birgə əməkdaşlıq təqdir olunub.
Görüş zamanı beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin davam etdirilməsinin önəmi qeyd olunub, regional təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. BMT, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM), Qoşulmama Hərəkatı və digər çoxtərəfli formatlar çərçivəsində əməkdaşlıq əlaqələri nəzərdən keçirilib.
Tərəflər həmçinin xalqlararası əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, təhsil, mədəniyyət, turizm və gənclər arasında mübadilələrin genişləndirilməsinin ikitərəfli münasibətlərin dayanıqlı inkişafında mühüm rol oynadığını qeyd ediblər.
Görüşdə daha sonra qlobal və regional təhlükəsizlik məsələləri, Mərkəzi Asiya formatı çərçivəsində əməkdaşlıq planları nəzərdən keçirilib. Görüşdə, həmçinin post-münaqişə dövründə bərpa-quruculuq işləri və mina təhdidi barədə qarşı tərəfə məlumat verilib. Minasızlaşdırma fəaliyyətində ANAMA-ya dəstəyə görə Çin tərəfinə təşəkkür ifadə olunub.
Görüş zamanı habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Pekində Çin Xalq Respublikasının xarici işlər naziri Van Yi arasında geniştərkibli görüş olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, nazirlər Azərbaycan–Çin hərtərəfli strateji tərəfdaşlığının mövcud vəziyyətini və gələcək perspektivlərini nəzərdən keçirərək, yüksək səviyyəli siyasi dialoqun və xarici işlər nazirlikləri arasında müntəzəm təmasların əhəmiyyətini vurğulayıblar.
Müzakirələr zamanı iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi, investisiya imkanları, bağlantı və nəqliyyat dəhlizləri, enerji sahəsində əməkdaşlıq, həmçinin innovasiya və rəqəmsal inkişaf istiqamətlərində tərəfdaşlıq məsələləri əhatə olunub.
Tərəflər eyni zamanda regional və beynəlxalq proseslər ətrafında fikir mübadiləsi apararaq, çoxtərəfli platformalar çərçivəsində əməkdaşlığın vacibliyini qeyd ediblər.
Hər iki nazir bu səfərin ikitərəfli əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə və müxtəlif sahələr üzrə praktiki əməkdaşlığın genişlənməsinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə edib.
An expanded meeting was held between the Foreign Minister of the Republic of #Azerbaijan, Jeyhun Bayramov, and the Foreign Minister of the People’s Republic of China, Wang Yi 🇦🇿-🇨🇳 in Beijing.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 28, 2026
The Ministers reviewed the current state and future prospects of the Azerbaijan–China… pic.twitter.com/HfHdc21yqu
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Pekində Çin Xalq Respublikasının xarici işlər naziri Van Yi ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
"Ceyhun Bayramovun səfəri Azərbaycan–Çin hərtərəfli strateji tərəfdaşlığının güclü dinamikasını, eləcə də siyasi dialoqun və əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə dair ortaq iradəni əks etdirir", - paylaşımda qeyd olunub.
Happening now: The Foreign Minister of the Republic of Azerbaijan, Jeyhun Bayramov, has a warm welcome by Wang Yi, Foreign Minister of the People's Republic of China in Beijing.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 28, 2026
The visit of Minister Bayramov reflects the strong momentum of the Azerbaijan-China comprehensive… pic.twitter.com/Qz16mOMUds