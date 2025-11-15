Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Джейхун Байрамов впервые принял участие во встрече глав МИД стран ЦА

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 16:57
    Джейхун Байрамов впервые принял участие во встрече глав МИД стран ЦА

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов впервые принял 15 ноября участие во встрече глав МИД стран Центральной Азии (ЦА).

    Как передает Report, об этом сообщил советник министра иностранных дел Узбекистана, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

    "Сегодня в Центральной Азии царит совершенно новый настрой – дух тесной дружбы, добрососедства и совместного развития. Этот дух лежит в основе всех наших инициатив и решений. По мере укрепления региональной солидарности, расширяются и новые возможности для общего развития. Еще одним важным аспектом этой встречи в Ташкенте является участие в ней впервые в таком формате министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", - написал Бурханов в соцсетях.

    Он отметил, что участие Байрамова на этой встрече свидетельствует о дальнейшем расширении "наших многоплановых отношений с нашим близким другом и партнерским государством".

    По его словам, заседание прошло в весьма продуктивной, открытой и доверительной атмосфере: "Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили самые актуальные вопросы устойчивого развития, безопасности и процветания нашего региона".

    Бурханов добавил, что стороны продолжат последовательную реализацию мер "к открытому диалогу, практическому сотрудничеству и общему развитию".

    Ceyhun Bayramov ilk dəfə Mərkəzi Asiya ölkələri XİN başçılarının görüşündə iştirak edib
    Jeyhun Bayramov takes part in meeting of Central Asian FMs for first time

