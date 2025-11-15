İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Ceyhun Bayramov ilk dəfə Mərkəzi Asiya ölkələri XİN başçılarının görüşündə iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 15 noyabr, 2025
    • 17:00
    Ceyhun Bayramov ilk dəfə Mərkəzi Asiya ölkələri XİN başçılarının görüşündə iştirak edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bu gün ilk dəfə Mərkəzi Asiya ölkələri XİN başçılarının görüşündə iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan xarici işlər nazirinin müşaviri, nazirliyin mətbuat katibi Axror Burxanov məlumat verib.

    "Bu gün Mərkəzi Asiyada tamamilə yeni bir əhval-ruhiyyə - sıx dostluq, mehriban qonşuluq və birgə inkişaf ruhu hökm sürür. Bu ruh bütün təşəbbüs və qərarlarımızın əsasını təşkil edir. Regional həmrəylik gücləndikcə ortaq inkişaf üçün yeni imkanlar da genişlənir. Daşkənddəki bu görüşün daha bir mühüm aspekti Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun ilk dəfə bu formatda iştirak etməsidir", - A.Burxanov sosial şəbəkələrdə yazıb.

    O qeyd edib ki, C.Bayramovun bu görüşdə iştirakı yaxın dost və tərəfdaş dövlətlə çoxplanlı münasibətlərin daha da genişlənməsindən xəbər verir.

    Müşavirin sözlərinə görə, iclas çox məhsuldar, açıq və etimada əsaslanan bir şəraitdə keçib:

    "XİN rəhbərləri regionumuzun dayanıqlı inkişafı, təhlükəsizliyi və rifahı ilə bağlı ən aktual məsələləri ətraflı müzakirə ediblər".

    A.Burxanov əlavə edib ki, tərəflər açıq dialoq, praktiki əməkdaşlıq və ümumi inkişaf istiqamətində tədbirlərin ardıcıllıqla həyata keçirilməsini davam etdirəcəklər.

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Özbəkistan
    Джейхун Байрамов впервые принял участие во встрече глав МИД стран ЦА
    Jeyhun Bayramov takes part in meeting of Central Asian FMs for first time

    Son xəbərlər

    17:43

    SEPAH: "Talara" gəmisində icazəsiz yük olub

    Digər ölkələr
    17:38
    Foto

    Daşkənddə keçirilən beynəlxalq konqresin iştirakçıları yekun bəyannamə qəbul ediblər

    Region
    17:28

    Ekspert Mərkəzi Asiya ölkələri üçün Orta Dəhlizin əhəmiyyətinin artacağını proqnozlaşdırır

    İnfrastruktur
    17:28

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Rusiyanın neft emalı zavodunun vurulduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    17:26

    Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 14 % artırıb

    Sənaye
    17:25

    Didye Deşam: "Sabah Azərbaycan millisi ilə matçda qələbə üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

    Futbol
    17:21
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzi ilə tanış olub

    Xarici siyasət
    17:19

    Azərbaycanlı gimnast: Yarışın ilk günü çətin olsa da, gözəl çıxış etdik

    Fərdi
    17:09

    Fransa millisinin futbolçusu: "Məqsədimiz qələbə qazanmaq və statistikanı genişləndirməkdir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti