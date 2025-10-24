Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионе

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 20:51
    Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионе

    Достигнутые по итогам Вашингтонского саммита договоренности между Азербайджаном и Арменией, в том числе совместная декларация, стали значимым шагом в продвижении мирного процесса на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 80-летию создания ООН.

    Глава МИД подчеркнул, что после восстановления территориальной целостности Азербайджан осуществляет масштабные работы по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий. Баку также предпринимает важные шаги для создания атмосферы стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.

    Джейхун Байрамов Вашингтонские соглашения Южный Кавказ Азербайджан Армения
    Nazir: Vaşinqton Bəyannaməsi regionda sülh prosesinin irəlilədilməsində əhəmiyyətli mərhələdir
    Jeyhun Bayramov: Washington accords key step toward regional peace

    Последние новости

    21:13

    У берегов острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    20:58

    В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней

    Происшествия
    20:51

    Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионе

    Внешняя политика
    20:43
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:41
    Фото

    Байрамов: Азербайджан будет сотрудничать со всеми партнерами ради мира и устойчивого развития

    Внешняя политика
    20:34

    Зеленский призвал участников "коалиции желающих" помочь в импорте газа

    Другие страны
    20:24

    Азербайджан и ООН подписали рамочный документ о сотрудничестве до 2030 года

    Бизнес
    20:19

    В Иране в декабре пройдут антитеррористические учения ШОС

    В регионе
    20:05
    Фото

    Земфира Мефтахетдинова избрана президентом "Ветеранов спорта"

    Индивидуальные
    Лента новостей