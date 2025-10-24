Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионе
Внешняя политика
- 24 октября, 2025
- 20:51
Достигнутые по итогам Вашингтонского саммита договоренности между Азербайджаном и Арменией, в том числе совместная декларация, стали значимым шагом в продвижении мирного процесса на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 80-летию создания ООН.
Глава МИД подчеркнул, что после восстановления территориальной целостности Азербайджан осуществляет масштабные работы по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий. Баку также предпринимает важные шаги для создания атмосферы стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.
Последние новости
21:13
У берегов острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8Другие страны
20:58
В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетнейПроисшествия
20:51
Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионеВнешняя политика
20:43
Фото
В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан АрменииПроисшествия
20:41
Фото
Байрамов: Азербайджан будет сотрудничать со всеми партнерами ради мира и устойчивого развитияВнешняя политика
20:34
Зеленский призвал участников "коалиции желающих" помочь в импорте газаДругие страны
20:24
Азербайджан и ООН подписали рамочный документ о сотрудничестве до 2030 годаБизнес
20:19
В Иране в декабре пройдут антитеррористические учения ШОСВ регионе
20:05
Фото