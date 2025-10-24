İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Nazir: Vaşinqton Bəyannaməsi regionda sülh prosesinin irəlilədilməsində əhəmiyyətli mərhələdir

    Xarici siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 20:44
    Vaşinqtonda avqustun 8-də imzalanmış Birgə Bəyannamə və digər əldə olunmuş tarixi razılıqlar regionda sülh prosesinin irəlilədilməsində əhəmiyyətli mərhələdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 80 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirdəki çıxışında deyib.

    O, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsindən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan genişmiqyaslı bərpa, yenidənqurma işlərindən, Cənubi Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq mühitinin yaradılması istiqamətində atılan mühüm addımları diqqətə çatdırıb.

    Ceyhun Bayramov Vaşinqton bəyannaməsi BMT
    Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионе
    Jeyhun Bayramov: Washington accords key step toward regional peace

