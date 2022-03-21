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Глава МИД провел телефонную беседу с генсеком Организации тюркских государств

Глава МИД провел телефонную беседу с генсеком Организации тюркских государств 21 марта между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и генсеком Организации тюркских государств (ОТГ) Багдадом Амреевым состоялась телефонная беседа.
Внешняя политика
21 марта 2022 г. 16:02
Глава МИД провел телефонную беседу с генсеком Организации тюркских государств

21 марта между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и генсеком Организации тюркских государств (ОТГ) Багдадом Амреевым состоялась телефонная беседа.

Об этом Report сообщили в МИД.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве Азербайджана с ОТГ, в том числе об исполнении решений VIII саммита организации.

Темой беседы были вопросы сотрудничества ОТГ с международными организациями, в частности, сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества.

Стороны также обсудили предстоящие мероприятия организации.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM holds phone talks with OTC Secretary-General 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi ilə telefonla danışıb

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