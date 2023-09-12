Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН

В рамках своего рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН, посвященной творчеству азербайджанского художника Фаига Ахмеда.

В рамках рабочего визита в Швейцарию министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН, посвященной творчеству азербайджанского художника Фаига Ахмеда.

Об этом Report сообщили в азербайджанском МИД.

На открытии выставки присутствовали генеральный директор Офиса ООН в Женеве (UNOG) Татьяна Валовая, официальные лица международных организаций в Женеве, а также послы зарубежных стран.

Выступая на мероприятии с вступительной речью, Т.Валова отметила, что эта выставка дает возможность более тесно ознакомиться с богатой культурой Азербайджана и его искусством ковроткачества.

Выставка, включающая в себя большое количество работ и инсталляций, а также ковров, играющих важную роль в творчестве художника, будет открыта для посетителей офиса ООН в течение 12 дней.