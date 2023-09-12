О нас

Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН

Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН В рамках своего рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН, посвященной творчеству азербайджанского художника Фаига Ахмеда.
Внешняя политика
12 сентября 2023 г. 23:06
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН

В рамках рабочего визита в Швейцарию министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН, посвященной творчеству азербайджанского художника Фаига Ахмеда.

Об этом Report сообщили в азербайджанском МИД.

На открытии выставки присутствовали генеральный директор Офиса ООН в Женеве (UNOG) Татьяна Валовая, официальные лица международных организаций в Женеве, а также послы зарубежных стран.

Выступая на мероприятии с вступительной речью, Т.Валова отметила, что эта выставка дает возможность более тесно ознакомиться с богатой культурой Азербайджана и его искусством ковроткачества.

Выставка, включающая в себя большое количество работ и инсталляций, а также ковров, играющих важную роль в творчестве художника, будет открыта для посетителей офиса ООН в течение 12 дней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT-nin Cenevrədəki Ofisində xalça sərgisinin açılışında iştirak edib

Экслюзивные новости

Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi