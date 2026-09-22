Джейхун Байрамов принял участие в открытии общих дебатов ГА ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в официальном открытии общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (UNGA81) в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в социальной сети X.

"Общие дебаты объединяют мировых лидеров и представителей государств-членов для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вызовам и продвижения международного сотрудничества во имя мира, безопасности и устойчивого развития", - говорится в сообщении.