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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Джейхун Байрамов принял участие в открытии общих дебатов ГА ООН

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 18:48
    Джейхун Байрамов принял участие в открытии общих дебатов ГА ООН

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в официальном открытии общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (UNGA81) в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в социальной сети X.

    "Общие дебаты объединяют мировых лидеров и представителей государств-членов для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вызовам и продвижения международного сотрудничества во имя мира, безопасности и устойчивого развития", - говорится в сообщении.

    Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Генеральная Ассамблея ООН
    Ceyhun Bayramov Ümumi Debatlarının rəsmi açılışında iştirak edib
    Jeyhun Bayramov attends opening of UN General Assembly debate

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