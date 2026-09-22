Джейхун Байрамов принял участие в открытии общих дебатов ГА ООН
- 22 сентября, 2026
- 18:48
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в официальном открытии общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (UNGA81) в Нью-Йорке.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в социальной сети X.
"Общие дебаты объединяют мировых лидеров и представителей государств-членов для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вызовам и продвижения международного сотрудничества во имя мира, безопасности и устойчивого развития", - говорится в сообщении.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan 🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun attended the official opening of the General Debate of the 81st session of the United Nations General Assembly (#UNGA81) in New York.🇺🇳— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026
The General Debate brings together world leaders and… pic.twitter.com/3EE6mSAf4A