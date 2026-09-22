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    Ceyhun Bayramov Ümumi Debatlarının rəsmi açılışında iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2026
    • 18:43
    Ceyhun Bayramov Ümumi Debatlarının rəsmi açılışında iştirak edib

    Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının (UNGA81) Ümumi Debatlarının rəsmi açılışında iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkə səhifəsində məlumat paylaşıb.

    "Ümumi Debatlar aktual qlobal və regional çağırışlar ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq və sülh, təhlükəsizlik və dayanıqlı inkişaf naminə beynəlxalq əməkdaşlığı irəlilətmək üçün dünya liderlərini və üzv dövlətlərin nümayəndələrini bir araya gətirir", - məlumatda bildirilib.

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Джейхун Байрамов принял участие в открытии общих дебатов ГА ООН
    Jeyhun Bayramov attends opening of UN General Assembly debate

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