Ceyhun Bayramov Ümumi Debatlarının rəsmi açılışında iştirak edib
- 22 sentyabr, 2026
- 18:43
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının (UNGA81) Ümumi Debatlarının rəsmi açılışında iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkə səhifəsində məlumat paylaşıb.
"Ümumi Debatlar aktual qlobal və regional çağırışlar ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq və sülh, təhlükəsizlik və dayanıqlı inkişaf naminə beynəlxalq əməkdaşlığı irəlilətmək üçün dünya liderlərini və üzv dövlətlərin nümayəndələrini bir araya gətirir", - məlumatda bildirilib.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan 🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun attended the official opening of the General Debate of the 81st session of the United Nations General Assembly (#UNGA81) in New York.🇺🇳— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026
The General Debate brings together world leaders and… pic.twitter.com/3EE6mSAf4A