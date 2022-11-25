Глава МИД Азербайджана принимает участие на трехсторонней встрече в Актау

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие во второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в городе Актау.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.
Как продолжение первой встречи, состоявшейся в Баку 27 июня 2022 года, целью данной площадки является содействие развитию скоординированного сотрудничества между упомянутыми странами в сфере транспорта, транзита, связи, торговли и ряда других направлений.
Джейхун Байрамов выступил на заседании.