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Глава МИД Азербайджана принимает участие на трехсторонней встрече в Актау

Глава МИД Азербайджана принимает участие на трехсторонней встрече в Актау Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принимает участие во второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в городе Актау
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 11:05
Глава МИД Азербайджана принимает участие на трехсторонней встрече в Актау

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие во второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в городе Актау.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана в Twitter.

Как продолжение первой встречи, состоявшейся в Баку 27 июня 2022 года, целью данной площадки является содействие развитию скоординированного сотрудничества между упомянутыми странами в сфере транспорта, транзита, связи, торговли и ряда других направлений.

Джейхун Байрамов выступил на заседании.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Aktauda bəyanatla çıxış edir

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