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Джейхун Байрамов примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Джейхун Байрамов примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов будет представлять страну на 78-й неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Внешняя политика
24 августа 2023 г. 07:45
Джейхун Байрамов примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов будет представлять страну на 78-й неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом американскому бюро Report сообщила пресс-секретарь главы Генассамблеи Паулина Кубяк.

По ее словам, 78-я сессия Генассамблеи ООН начнет свою работу 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В тот же день нынешний глава Генассамблеи ООН, венгерский дипломат Чаба Кёреши подведет итоги 77-й сессии. Новую сессию Генеральной Ассамблеи ООН возглавит бывший премьер-министр Тринидада и Тобаго и постоянный представитель этой страны при ООН Деннис Фрэнсис.

Неделя высокого уровня, в которой примут участие представители государств и правительств из 193 стран-членов ООН, традиционно стартует 20 сентября.

В нем также планируется участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В течение недели будут обсуждаться вопросы активизации деятельности по достижению Целей устойчивого развития, изменения климата, глобального потепления, засухи и истощения ресурсов грунтовых вод, война в Украине, а также нехватка продовольствия в мире, энергетический кризис и другие актуальные темы.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının yüksək səviyyəli həftəsində iştirak edəcək

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