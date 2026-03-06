Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Байрамов поблагодарил Молдову за помощь в эвакуации граждан из Украины в начале войны

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 13:29
    Байрамов поблагодарил Молдову за помощь в эвакуации граждан из Украины в начале войны

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поблагодарил Молдову за поддержку Азербайджана во время эвакуации азербайджанских граждан из Украины после начала российско-украинского войны.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для прессы в Баку совместно со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем.

    По словам главы МИД, в ходе переговоров стороны также обсудили ситуацию вокруг российско-украинского конфликта и его последствия для региона.

    Байрамов отметил, что во время кризиса значительная часть эвакуации азербайджанских граждан осуществлялась через территорию Молдовы, которая оказала Азербайджану существенную помощь и поддержку.

    "На фоне российско-украинского конфликта большая часть эвакуационного процесса проходила именно через территорию Молдовы. Нам была оказана значительная помощь и поддержка. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить моего коллегу", - подчеркнул министр.

    Ceyhun Bayramov azərbaycanlıların Ukraynadan evakuasiyasına görə moldovalı həmkarına təşəkkür edib
