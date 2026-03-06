Ceyhun Bayramov azərbaycanlıların Ukraynadan evakuasiyasına görə moldovalı həmkarına təşəkkür edib
Xarici siyasət
- 06 mart, 2026
- 13:25
Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan vətəndaşlarının Ukraynadan evakuasiyasında göstərilən dəstəyə görə moldovalı həmkarına təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, C.Bayramov bu barədə Mixay Popşoi ilə birlikdə Bakıda mətbuat üçün brifinqdə deyib.
Nazir bu gün keçirilən görüşdə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə də toxunulduğunu bildirib:
"Bu münaqişə fonunda xatırladım ki, Azərbaycan vətəndaşlarının Ukraynadan evakuasiya prosesinin böyük hissəsi məhz Moldova ərazisindən həyata keçirilib. Bu məsələdə Moldova bizə yüksək səviyyədə kömək və dəstək nümayiş etdirib. Fürsətdən istifadə edərək buna görə həmkarıma bir daha təşəkkür edirəm".
Son xəbərlər
14:03
İsrail Müdafiə Ordusu Beyrutda "Hizbullah"a qarşı əməliyyatlara start veribDigər ölkələr
14:00
Pakistan Əfqanıstanla danışıqlar üçün şərt qoyubDigər ölkələr
13:46
XİN başçısı: İranda vətəndaşları olan 50-dən çox ölkə təxliyə üçün Azərbaycana müraciət edibXarici siyasət
13:43
Ceyhun Bayramov: İran tərəfi məsələni araşdırmağa ciddi şəkildə söz verdi, biz də nəticələri gözləyirik - ƏLAVƏ OLUNUBXarici siyasət
13:43
Türkiyə Superliqasının 2026/2027 mövsümünün start tarixi məlum olubFutbol
13:39
Foto
AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilibASK
13:38
Moldova XİN rəhbəri Ceyhun Bayramovu Kişineuya dəvət edibDigər
13:37
Moldova Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların başa çatmasını alqışlayırXarici siyasət
13:36