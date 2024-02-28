Джейхун Байрамов поблагодарил Германию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок обсудил текущее состояние и перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок обсудил текущее состояние и перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

На встрече Анналена Бербок отметила значимость связей между двумя странами. Она поздравила Азербайджан с принятием 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в этом году.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность контактов между Азербайджаном и Германией на высшем уровне в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Была выражена благодарность за инициативу и поддержку Германии в организации переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Глава азербайджанского МИД отметил, что Азербайджан полон решимости продвигать повестку нормализации и мира.

18:12

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поблагодарил главу МИД ФРГ Анналену Бербок за организацию очередного раунда переговоров с армянской стороной.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский министр написал в соцсети "X".

"Благодарю Германию и министра Анналену Бербок за организацию очередного раунда переговоров по проекту мирного соглашения между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Для Азербайджана это была хорошая возможность еще раз заявить о своей приверженности миру", - отметил Байрамов.