В Лачын и село Забух возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В заново отстроенное село Забух Лачынского района и в восстановленный г город Лачын отправилась очередная группа вынужденных переселенцев.

В заново отстроенное село Забух Лачынского района и в восстановленный город Лачын отправилась очередная группа вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, жители города и села, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, отправились в Лачынский район из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в село Забух возвращаются 4 семьи (11 человек), а в город Лачын - 20 семей (78 человек).

Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Возвращающиеся в свои дома жители выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что до сих пор в город Лачын обеспечено возвращение 451 семьи (1 705 человек), а в село Забух – 211 семей (808 человек).