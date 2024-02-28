О нас

В Лачын и село Забух возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В Лачын и село Забух возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев В заново отстроенное село Забух Лачынского района и в восстановленный г город Лачын отправилась очередная группа вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
28 февраля 2024 г. 07:08
В Лачын и село Забух возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В заново отстроенное село Забух Лачынского района и в восстановленный город Лачын отправилась очередная группа вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, жители города и села, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, отправились в Лачынский район из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в село Забух возвращаются 4 семьи (11 человек), а в город Лачын - 20 семей (78 человек).

Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Возвращающиеся в свои дома жители выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что до сих пор в город Лачын обеспечено возвращение 451 семьи (1 705 человек), а в село Забух – 211 семей (808 человек).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhəri və Zabux kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Другие новости из категории

Хроника Западного Азербайджана: Армянская политика в отношении наследия Иревана
ВидеоХроника Западного Азербайджана: Армянская политика в отношении наследия Иревана
28 февраля 2024 г. 02:09
Проходит 36 лет с сумгайытских событий
Проходит 36 лет с сумгайытских событий
28 февраля 2024 г. 00:00
Изменен размер окладов сотрудников Государственной миграционной службы
Изменен размер окладов сотрудников Государственной миграционной службы
27 февраля 2024 г. 18:55
На освобожденных территориях заминированы более 300 кяхризов
На освобожденных территориях заминированы более 300 кяхризов
27 февраля 2024 г. 13:03
Хафиз Сафиханов: 211,8 тыс. га освобожденных территорий сильно загрязнены минами
Хафиз Сафиханов: 211,8 тыс. га освобожденных территорий сильно загрязнены минами
27 февраля 2024 г. 12:56
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
27 февраля 2024 г. 12:04
Омбудсмен представила президенту доклад за 2023 год
Омбудсмен представила президенту доклад за 2023 год
27 февраля 2024 г. 10:57
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Албано-удинская христианская община почтила память жертв Ходжалинского геноцида в Гадруте
ФотоАлбано-удинская христианская община почтила память жертв Ходжалинского геноцида в Гадруте
26 февраля 2024 г. 17:48
Президент: То, что мы находимся здесь, означает восстановление исторической справедливости
Президент: То, что мы находимся здесь, означает восстановление исторической справедливости
26 февраля 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi