Джейхун Байрамов отправился в Австрию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 3 декабря отправился с рабочим визитом в столицу Австрии город Вену.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в рамках визита Байрамов 4-5 декабря примет участие и выступит на 32-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Помимо этого, запланированы двусторонние встречи министра с официальными представителями других стран, участвующих в мероприятии.