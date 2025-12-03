Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Джейхун Байрамов отправился в Австрию

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 12:17
    Джейхун Байрамов отправился в Австрию

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 3 декабря отправился с рабочим визитом в столицу Австрии город Вену.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в рамках визита Байрамов 4-5 декабря примет участие и выступит на 32-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

    Помимо этого, запланированы двусторонние встречи министра с официальными представителями других стран, участвующих в мероприятии.

    Ceyhun Bayramov Avstriyaya gedib
    Azerbaijani FM embarks on visit to Austria
