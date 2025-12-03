İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ceyhun Bayramov Avstriyaya gedib

    Xarici siyasət
    • 03 dekabr, 2025
    • 12:02
    Ceyhun Bayramov Avstriyaya gedib
    Ceyhun Bayramov

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov dekabrın 3-də Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində nazir Ceyhun Bayramovun dekabrın 4-5-də Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 32-ci iclasında iştirakı və çıxışı, habelə tədbirdə iştirak edən digər ölkələrin rəsmi şəxsləri ilə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    Xarici İşlər Nazirliyi Ceyhun Bayramov Avstriya işgüzar səfər
    Джейхун Байрамов отправился в Австрию
    Azerbaijani FM embarks on visit to Austria

