Ceyhun Bayramov Avstriyaya gedib
Xarici siyasət
- 03 dekabr, 2025
- 12:02
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov dekabrın 3-də Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, səfər çərçivəsində nazir Ceyhun Bayramovun dekabrın 4-5-də Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 32-ci iclasında iştirakı və çıxışı, habelə tədbirdə iştirak edən digər ölkələrin rəsmi şəxsləri ilə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
12:49
Naxçıvanda 2-ci Azərbaycan–Türkiyə Regional İqtisadi Forumu keçirilirİqtisadiyyat
12:48
Azərbaycanda 178 minə yaxın fermer payızlıq əkinlərini bəyan edibASK
12:42
Azərbaycanda təcrübəçilər və əcnəbilərlə müddətli əmək müqaviləsi bağlanıla biləcəkMilli Məclis
12:31
Əmək Məcəlləsinə "Məsafədən (distant) iş" anlayışı əlavə edilirMilli Məclis
12:31
Ərdoğan və Makron Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edibRegion
12:31
Azərbaycanda əmək və sosial məsələlər üzrə üçtərəfli komissiyanın yaradılması təklif olunurMilli Məclis
12:25
Əmək Məcəlləsinə ailə vəzifələri olan işçi anlayışı əlavə edilirMilli Məclis
12:24
Antonin Minarski yanğın-xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatından gözləntiləri barədə danışıbİdman
12:18