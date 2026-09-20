Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе визита, как ожидается, Дж. Байрамов выступит на 81-й сессии Генассамблеи, в том числе на ряде других международных мероприятий, а также проведет в рамках недели высокого уровня сессии двусторонние встречи с представителями иностранных государств и руководителями международных организаций.