Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк
Внешняя политика
- 20 сентября, 2026
- 10:42
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.
В ходе визита, как ожидается, Дж. Байрамов выступит на 81-й сессии Генассамблеи, в том числе на ряде других международных мероприятий, а также проведет в рамках недели высокого уровня сессии двусторонние встречи с представителями иностранных государств и руководителями международных организаций.
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