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    Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2026
    • 10:42
    Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

    В ходе визита, как ожидается, Дж. Байрамов выступит на 81-й сессии Генассамблеи, в том числе на ряде других международных мероприятий, а также проведет в рамках недели высокого уровня сессии двусторонние встречи с представителями иностранных государств и руководителями международных организаций.

    Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Ceyhun Bayramov Nyu Yorka işgüzar səfərə yola düşüb
    Azerbaijani FM departs for working visit to New York

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