İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ceyhun Bayramov Nyu Yorka işgüzar səfərə yola düşüb

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2026
    • 10:34
    Ceyhun Bayramov Nyu Yorka işgüzar səfərə yola düşüb

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədilə ABŞ-nin Nyu York şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Səfər çərçivəsində C. Bayramovun Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında, o cümlədən bir sıra digər beynəlxalq tədbirlərdə çıxış etməsi, habelə sessiyanın yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində xarici dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк
    Azerbaijani FM departs for working visit to New York

    Son xəbərlər

    01:28

    Azərbaycan qazının Bolqarıstana tədarükünün genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    01:26

    Azərbaycan-Pakistan strateji tərəfdaşlıq əlaqələri nəzərdən keçirilib

    Xarici siyasət
    01:23

    Azərbaycan və Ukrayna rəsmiləri ikitərəfli gündəliyi müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    01:21

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Cammu və Kəşmir məsələsinin beynəlxalq hüquq yolu ilə həllinə sadiqdir - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    01:08

    Tramp: Ərdoğan möhtəşəm insandır

    Digər ölkələr
    00:40

    Azərbaycan-Sinqapur əməkdaşlığının genişləndirilməsi nəzərdən keçirilib

    Xarici siyasət
    00:29

    Azərbaycan və Kolumbiya qarşılıqlı şəkildə viza rejimini ləğv ediblər

    Xarici siyasət
    00:17

    Bu gün bir sıra rayonlarda işıq olmayacaq

    Energetika
    23:57
    Foto

    Ərdoğan qətərli həmkarı ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti