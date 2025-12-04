Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОБСЕ мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
- 04 декабря, 2025
- 20:13
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в рамках 32-го заседания Совета министров организации в Вене.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
На встрече стороны обменялись мнениями по текущей повестке дня и перспективам двустороннего сотрудничества, вызовам, с которыми сталкивается ОБСЕ, вопросам региональной и международной безопасности, а также по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.
