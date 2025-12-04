İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan XİN başçısı ATƏT-in Baş katibi ilə Bakı-İrəvan sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 20:04
    Azərbaycan XİN başçısı ATƏT-in Baş katibi ilə Bakı-İrəvan sülh prosesini müzakirə edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada keçirilən ATƏT-in 32-ci Nazirlər Şurası iclası çərçivəsində ATƏT-in Baş katibi Feridun Sinirlioğlu ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Görüşdə tərəflər Azərbaycan-ATƏT ikitərəfli əməkdaşlığının mövcud gündəliyi və perspektivləri, ATƏT-in hazırda üzləşdiyi çağırışlar, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, geniş regiondakı vəziyyət, eləcə də Azərbaycan–Ermənistan sülh prosesi barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Ceyhun Bayramov Feridun Sinirlioğlu ATƏT
    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОБСЕ мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Azerbaijan FM discusses Baku-Yerevan peace process with OSCE sec-gen

