Джейхун Байрамов обсудил с Анитой Орбан отношения Азербайджан - ЕС

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с вице-премьером, министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Анитой Орбан.

Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Согласно информации, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-венгерских отношений, подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога.

На встрече также состоялся обмен мнениями по взаимодействию между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), а также региональным и международным вопросам.