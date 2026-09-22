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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Джейхун Байрамов обсудил с Анитой Орбан отношения Азербайджан - ЕС

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 23:52
    Джейхун Байрамов обсудил с Анитой Орбан отношения Азербайджан - ЕС

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с вице-премьером, министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Анитой Орбан.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

    Согласно информации, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-венгерских отношений, подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по взаимодействию между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), а также региональным и международным вопросам.

    Джейхун Байрамов Анита Орбан Азербайджан Венгрия
    Ceyhun Bayramov Anita Orbanla Azərbaycan-Aİ münasibətlərini müzakirə edib
    Azerbaijan, Hungary discuss bilateral ties and Azerbaijan-EU relations

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