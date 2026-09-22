Джейхун Байрамов обсудил с Анитой Орбан отношения Азербайджан - ЕС
Внешняя политика
- 22 сентября, 2026
- 23:52
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с вице-премьером, министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Анитой Орбан.
Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
Согласно информации, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-венгерских отношений, подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога.
На встрече также состоялся обмен мнениями по взаимодействию между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), а также региональным и международным вопросам.
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