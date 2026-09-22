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    Ceyhun Bayramov Anita Orbanla Azərbaycan-Aİ münasibətlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2026
    • 23:44
    Ceyhun Bayramov Anita Orbanla Azərbaycan-Aİ münasibətlərini müzakirə edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Macarıstanın xarici işlər və xarici ticarət naziri, Baş nazirin müavini Anita Orbanla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Tərəflər Azərbaycan-Macarıstan münasibətlərinin mövcud vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini müzakirə edib, müntəzəm siyasi dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Görüşdə, həmçinin Azərbaycan-Avropa İttifaqı (Aİ) münasibətləri, eləcə də regional və beynəlxalq proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov Anita Orban Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Macarıstan
    Джейхун Байрамов обсудил с Анитой Орбан отношения Азербайджан - ЕС
    Azerbaijan, Hungary discuss bilateral ties and Azerbaijan-EU relations

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