Ceyhun Bayramov Anita Orbanla Azərbaycan-Aİ münasibətlərini müzakirə edib
- 22 sentyabr, 2026
- 23:44
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Macarıstanın xarici işlər və xarici ticarət naziri, Baş nazirin müavini Anita Orbanla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.
Tərəflər Azərbaycan-Macarıstan münasibətlərinin mövcud vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini müzakirə edib, müntəzəm siyasi dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Görüşdə, həmçinin Azərbaycan-Avropa İttifaqı (Aİ) münasibətləri, eləcə də regional və beynəlxalq proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
On the margins of the 81st session of the @UN General Assembly in New York, Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with the Minister of Foreign Affairs and Deputy Prime Minister of Hungary @_OrbanAnita.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026
The sides discussed the current state and prospects… pic.twitter.com/WIjLJn27hi