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    Джейхун Байрамов: Мы привержены многосторонней системе, приносящей реальные результаты

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 18:30
    Джейхун Байрамов: Мы привержены многосторонней системе, приносящей реальные результаты

    Мы привержены многосторонней системе, которая дает реальные результаты, обеспечивает региональную стабильность и способствует устойчивому развитию.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

    "Был рад выступить на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Проинформировал Ассамблею о де-факто мирной ситуации и продолжающемся постконфликтном восстановительном процессе после Вашингтонского мирного саммита.

    Подчеркнул лидерство Азербайджана в развитии межрегиональной связанности, переходе на зеленую энергетику, экономической трансформации и климатической деятельности, а также активный вклад в глобальное развитие и многосторонние реформы", - отметил он.

    Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Ceyhun Bayramov: Biz real nəticələr verən, regional sabitliyi təmin edən çoxtərəfli sistemə sadiq qalırıq
    Jeyhun Bayramov: We remain committed to multilateral system that produces real-world results
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