Джейхун Байрамов: Мы привержены многосторонней системе, приносящей реальные результаты
- 26 сентября, 2026
- 18:30
Мы привержены многосторонней системе, которая дает реальные результаты, обеспечивает региональную стабильность и способствует устойчивому развитию.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Был рад выступить на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Проинформировал Ассамблею о де-факто мирной ситуации и продолжающемся постконфликтном восстановительном процессе после Вашингтонского мирного саммита.
Подчеркнул лидерство Азербайджана в развитии межрегиональной связанности, переходе на зеленую энергетику, экономической трансформации и климатической деятельности, а также активный вклад в глобальное развитие и многосторонние реформы", - отметил он.
Pleased to address the 81st session of the United Nations General Assembly on the margins of #UNGA81 🇺🇳 in New York. I informed the Assembly on the de facto peace, our ongoing post-conflict rehabilitation following the Washington Peace Summit. Highlighted Azerbaijan’s leadership in advancing trans-regional connectivity, green energy transition, economic transformation, and climate action, alongside our active contribution to global development and multilateral reform. We remain committed to a multilateral system that produces real-world results, ensures regional stability, and drives sustainable growth. #UNGA81 #Azerbaijan— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) September 26, 2026