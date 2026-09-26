Ceyhun Bayramov: Biz real nəticələr verən, regional sabitliyi təmin edən çoxtərəfli sistemə sadiq qalırıq
- 26 sentyabr, 2026
- 18:16
Biz real nəticələr verən, regional sabitliyi təmin edən və dayanıqlı inkişafı təşviq edən çoxtərəfli sistemə sadiq qalırıq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına müraciət etməkdən məmnun oldum. Assambleyanı de-fakto sülh vəziyyəti və Vaşinqton Sülh Sammitindən sonra davam edən post-münaqişə bərpa prosesi barədə məlumatlandırdım.
Azərbaycanın regionlararası bağlantıların inkişaf etdirilməsi, yaşıl enerji keçidi, iqtisadi transformasiya və iqlim fəaliyyəti sahələrində liderliyini, həmçinin qlobal inkişafa və çoxtərəfli islahatlara fəal töhfəsini vurğuladım", - deyə o qeyd edib.
Pleased to address the 81st session of the United Nations General Assembly on the margins of #UNGA81 🇺🇳 in New York. I informed the Assembly on the de facto peace, our ongoing post-conflict rehabilitation following the Washington Peace Summit. Highlighted Azerbaijan’s leadership in advancing trans-regional connectivity, green energy transition, economic transformation, and climate action, alongside our active contribution to global development and multilateral reform. We remain committed to a multilateral system that produces real-world results, ensures regional stability, and drives sustainable growth. #UNGA81 #Azerbaijan— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) September 26, 2026