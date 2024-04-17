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Джейхун Байрамов и Кайрат Сарыбай обсудили председательство Азербайджана в СВМДА

Джейхун Байрамов и Кайрат Сарыбай обсудили председательство Азербайджана в СВМДА Министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил с находящимся в Баку генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем председательство Азербайджана в СВМДА.
Внешняя политика
17 апреля 2024 г. 19:10
Джейхун Байрамов и Кайрат Сарыбай обсудили председательство Азербайджана в СВМДА

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил с находящимся в Баку генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем председательство Азербайджана в СВМДА.

Об этом Report сообщили в МИД страны.

В ходе встречи были обсуждены предстоящие планы председательства Азербайджана в СВМДА на 2024-2026 годы, а также текущие вопросы и перспективы.

Генсек Кайрат Сарыбай отметил, что Азербайджан всегда активно участвует в рамках СВМДА, и передал свои поздравления по случаю избрания страны председателем организации на ближайшие несколько лет.

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