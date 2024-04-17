Джейхун Байрамов и Кайрат Сарыбай обсудили председательство Азербайджана в СВМДА

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил с находящимся в Баку генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем председательство Азербайджана в СВМДА.
Об этом Report сообщили в МИД страны.
В ходе встречи были обсуждены предстоящие планы председательства Азербайджана в СВМДА на 2024-2026 годы, а также текущие вопросы и перспективы.
Генсек Кайрат Сарыбай отметил, что Азербайджан всегда активно участвует в рамках СВМДА, и передал свои поздравления по случаю избрания страны председателем организации на ближайшие несколько лет.