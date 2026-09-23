Джейхун Байрамов и Джо Уилсон обсудили азербайджано-американские отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и конгрессмен США Джо Уилсон обменялись мнениями о стратегическом партнерстве двух стран на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

Стороны обменялись мнениями о стратегических связях США и Азербайджана, подчеркнув развитие институционального сотрудничества с Конгрессом США для содействия долгосрочной региональной безопасности, миру и стабильности.

На встрече была подчеркнута ключевая роль Азербайджана в региональных процессах.

On the sidelines of #UNGA81, Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun met with U.S. Congressman Joe Wilson (@RepJoeWilson).



The sides exchanged views on the strategic relations of 🇦🇿-🇺🇸 relations, highlighting institutional engagement with the U.S. Congress to promote long-term… pic.twitter.com/3YzRW7c9Vc