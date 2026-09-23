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    Джейхун Байрамов и Джо Уилсон обсудили азербайджано-американские отношения

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 22:06
    Джейхун Байрамов и Джо Уилсон обсудили азербайджано-американские отношения

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и конгрессмен США Джо Уилсон обменялись мнениями о стратегическом партнерстве двух стран на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

    Стороны обменялись мнениями о стратегических связях США и Азербайджана, подчеркнув развитие институционального сотрудничества с Конгрессом США для содействия долгосрочной региональной безопасности, миру и стабильности.

    На встрече была подчеркнута ключевая роль Азербайджана в региональных процессах.

    Джейхун Байрамов Джо Уилсон Азербайджано-американские отношения Генеральная Ассамблея ООН
    Azərbaycan-ABŞ strateji münasibətlərinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
    Jeyhun Bayramov meets US Congressman Joe Wilson
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