Azərbaycan-ABŞ strateji münasibətlərinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
- 23 sentyabr, 2026
- 22:00
BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Konqresinin üzvü Co Vilson ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Görüş zamanı Azərbaycan-ABŞ strateji münasibətlərinin inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Tərəflər uzunmüddətli regional təhlükəsizlik, sülh və sabitliyin təşviqi istiqamətində ABŞ Konqresi ilə institusional əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.
Görüşdə Azərbaycanın regionda mühüm rolu da qeyd olunub.
On the sidelines of #UNGA81, Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun met with U.S. Congressman Joe Wilson (@RepJoeWilson). The sides exchanged views on the strategic relations of 🇦🇿-🇺🇸 relations, highlighting institutional engagement with the U.S. Congress to promote long-term regional security, peace, and stability. The meeting emphasized Azerbaijan’s key regional role.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026