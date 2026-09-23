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    Azərbaycan-ABŞ strateji münasibətlərinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 22:00
    Azərbaycan-ABŞ strateji münasibətlərinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Konqresinin üzvü Co Vilson ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    Görüş zamanı Azərbaycan-ABŞ strateji münasibətlərinin inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Tərəflər uzunmüddətli regional təhlükəsizlik, sülh və sabitliyin təşviqi istiqamətində ABŞ Konqresi ilə institusional əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.

    Görüşdə Azərbaycanın regionda mühüm rolu da qeyd olunub.

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    Джейхун Байрамов и Джо Уилсон обсудили азербайджано-американские отношения
    Jeyhun Bayramov meets US Congressman Joe Wilson
    MiniBoss
    MiniBoss

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