Жамиля Шермухамедова: Никто не сможет сломать дружбу Узбекистана и Азербайджана

Депутат парламента Узбекистана, эксперт Американского духовно-просветительского центра Жамиля Шермухамедова высоко оценила развивающиеся отношения между Ташкентом и Баку, подчеркнув их историческую и культурную значимость.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом она заявила журналистам.

"Сегодня наши мудрые и прагматичные лидеры - и Ильхам Алиев, и Шавкат Мирзиёев - соединили все в одну стратегическую точку. Мост дружбы, мост экономического развития", - отметила она.

По ее словам, отношения двух стран выходят за рамки политики и экономики.

"Азербайджан и Узбекистан - это мой дом. Я их не разделяю", - заявила Шермухамедова, подчеркнув глубокую взаимную связь народов: "Нашу кровь, нашу дружбу, наши отношения никто не сможет сломать".

Депутат отметила, что подобные межнациональные и межкультурные связи создают "взаимокультуру, взаимовыгоду, взаимосердечные отношения", которые служат примером для всего мира и закладывают основу для стабильного развития региона.

По ее словам, президенты двух стран "открыли дорогу всему миру, показали какими мы должны быть".

Она считает, что народы двух стран должны всячески поддерживать друг друга.