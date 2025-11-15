İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Cəmilə Şermuxamedova: Heç kəs Özbəkistan-Azərbaycan dostluğunu poza bilməz

    Xarici siyasət
    • 15 noyabr, 2025
    • 15:30
    Cəmilə Şermuxamedova: Heç kəs Özbəkistan-Azərbaycan dostluğunu poza bilməz

    Özbəkistan parlamentinin deputatı Cəmilə Şermuxamedova Daşkənd və Bakı arasında inkişaf edən münasibətləri yüksək qiymətləndirərək onların tarixi və mədəni əhəmiyyətini vurğulayıb.

    "Report"un Daşkənddə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, o, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Bu gün bizim müdrik və praqmatik liderlərimiz - həm İlham Əliyev, həm də Şavkat Mirziyoyev hər şeyi bir strateji nöqtədə birləşdiriblər. Bu,dostluq körpüsü, iqtisadi inkişaf körpüsüdür", - o qeyd edib.

    C.Şermuxamedovanın sözlərinə görə, iki ölkə arasında münasibətlər siyasət və iqtisadiyyatdan kənara çıxır.

    "Azərbaycan və Özbəkistan mənim evimdir. Mən onları ayırmıram", - deyən C.Şermuxamedova xalqlar arasındakı dərin qarşılıqlı əlaqəni vurğulayaraq bildirib: "Bizim qanımızı, dostluğumuzu, münasibətlərimizi heç kəs poza bilməz".

    Deputat qeyd edib ki, bu cür millətlərarası və mədəniyyətlərarası əlaqələr "qarşılıqlı mədəniyyət, qarşılıqlı fayda, səmimi münasibətlər" yaradır ki, bu da bütün dünya üçün örnəkdir və regionun sabit inkişafının təməlini qoyur.

    Onun sözlərinə görə, iki ölkənin prezidentləri "bütün dünyaya yol açıb, bizim necə olmalı olduğumuzu göstəriblər".

    O hesab edir ki, iki ölkənin xalqları bir-birlərini hər cür dəstəkləməlidirlər.

    Жамиля Шермухамедова: Никто не сможет сломать дружбу Узбекистана и Азербайджана
    Jamila Shermukhamedova: No one can break friendship between Uzbekistan, Azerbaijan

