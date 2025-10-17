Джафар Гусейнзаде обсудил партнерство с новым генсеком ПА НАТО

Постоянный представитель Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с новоназначенным генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи НАТО Бенедеттой Берти.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении представительства Азербайджана в соцсети "X".

Стороны обсудили партнерство Азербайджана и НАТО, сотрудничество в рамках программы "Партнерство во имя мира", совместную деятельности в ПА НАТО и другие вопросы.