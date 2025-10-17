Джафар Гусейнзаде обсудил партнерство с новым генсеком ПА НАТО
Внешняя политика
- 17 октября, 2025
- 17:34
Постоянный представитель Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с новоназначенным генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи НАТО Бенедеттой Берти.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении представительства Азербайджана в соцсети "X".
Стороны обсудили партнерство Азербайджана и НАТО, сотрудничество в рамках программы "Партнерство во имя мира", совместную деятельности в ПА НАТО и другие вопросы.
I was pleased to meet with the newly appointed Secretary General of the #NATO Parliamentary Assembly, Dr. Benedetta Berti @benedettabertiw. We had a good discussion on #Azerbaijan - @NATO partnership within the #PfP framework, cooperation at #NATOPA platform, as well as other… pic.twitter.com/Zi0cuXJm8M— Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) October 17, 2025
Последние новости
18:06
Турпоток в Нахчыван снизился более чем на 24%Туризм
17:59
ВПП ООН нарастила поставки в Газу до 560 тонн продовольствия в деньДругие страны
17:43
Фото
В Физули организован концерт по случаю Дня городаКультура
17:38
Видео
Число погибших из-за взрыва в Бухаресте возросло до трех человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:34
Джафар Гусейнзаде обсудил партнерство с новым генсеком ПА НАТОВнешняя политика
17:32
Маулен Ашимбаев: ТЮРКПА занимает особое место в интеграции тюркских народовВнешняя политика
17:27
Кинотеатр "Достлуг" признан непригодным для реставрации - ЭКСКЛЮЗИВKультурная политика
17:26
Список стран-импортеров нефти из АзербайджанаЭнергетика
17:23