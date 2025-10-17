İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Cəfər Hüseynzadə NATO PA-nın yeni baş katibi ilə tərəfdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 17:13
    Cəfər Hüseynzadə NATO PA-nın yeni baş katibi ilə tərəfdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycanın NATO yanında daimi nümayəndəsi Cəfər Hüseynzadə NATO Parlament Assambleyasına (PA) yeni təyin olunmuş baş katib Benedetta Berti ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyi "X" hesabında məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, görüş zamanı Azərbaycan və NATO tərəfdaşlığı, Sülh Naminə Tərəfdaşlığı çərçivəsində əməkdaşlıq, NATO Parlament Assambleyasında birgə fəaliyyət, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında səmərəli müzakirələr aparılıb.

    Azərbaycan NATO Parlament Assambleyası Cəfər Hüseynzadə
    Джафар Гусейнзаде обсудил партнерство с новым генсеком ПА НАТО
    Jafar Huseynzada, NATO PA Secretary General mull partnership

